Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ne? İşte Öldür Beni Sevgilim'in oyuncu kadrosu ve konusu

Haberin Devamı

Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği "Öldür Beni Sevgilim", birbirlerinin lise aşkı olan iki gencin, yıpratıcı evliliklerinin bir yıl dönümünde aldıkları piyango biletine çıkan büyük ikramiye sonrasında yaşananları anlatıyor. İşte, Öldür Beni Sevgilim'in oyuncu kadrosu ve konusu...

Okan ile Demet, beş yıldır evlidir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır. Beş yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda beş yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.

2019 yapımı filmde; Murat Boz, Seda Bakan ve Açelya Topaloğlu gibi isimler rol alıyor.