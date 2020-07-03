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Haber Giriş: 03.07.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Oktay Kaynarca'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

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Oktay Kaynarca'dan 'hayırlı olsun' ziyareti
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Kaşıbeyaz, Bodrum Bitez'de misafirlerine kapılarını açtı.

Yakın dostu Suat Kaşıbeyaz'a hayırlı olsuna gelen Oktay Kaynarca, kapıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mayıs ayından beri Bodrum'da olduğunu söyleyen Kaynarca "Dizinin çekimleri Ağustos ayının ortalarına doğru tekrar başlayacak. İnşallah bir an önce sevenlerimizle ekran başında tekrar bir araya geleceğiz" dedi.

Mekanı ziyarete gelenler arasında Burcu Geyik, Cansu Canan, Erden Eryüz-Vedat Atlı gibi isimlerde vardı...

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