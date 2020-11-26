Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den kadınlar için türkü

İki yakın arkadaş; oyuncu Oktay Kaynarca ve türkücü Yavuz Bingöl, kadına şiddet konusuna ve kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla işbirliği yaptı.



İki sanatçı, birlikte stüdyoya girerek “Sen Bir Aysın” türküsünü seslendirdi.



Oktay Kaynarca ayrıca kendi yazdığı “Kadınlarımız Sebebimiz” şiirini okudu.