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Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:08 | Son Güncelleme:

Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den kadınlar için türkü

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Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl'den kadınlar için türkü
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Oktay Kaynarca ve Yavuz Bingöl, kadın haklarına dikkat çekmek için stüdyoya girip “Sen Bir Aysın” türküsünü seslendirdi.

İki yakın arkadaş; oyuncu Oktay Kaynarca ve türkücü Yavuz Bingöl, kadına şiddet konusuna ve kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla işbirliği yaptı.

İki sanatçı, birlikte stüdyoya girerek “Sen Bir Aysın” türküsünü seslendirdi.

Oktay Kaynarca ayrıca kendi yazdığı “Kadınlarımız Sebebimiz” şiirini okudu.

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