Okan Bayülgen “Adı İstanbul olursa kızıma ev alırım”
Okan Bayülgen, eğitimin bir bölümünü Fransa’da yapan ve kızı İstanbul ile sıkça gittiği Paris’den ev almaya karar vermiş. Son dönemlerde katıldığı tüm toplantılar ve televizyon programında yurt dışında başından geçen olayları esprili bir dille paylaşan Okan Bayülgen, Türklerin vize ve kapıda uğradığı haksızlıklara dikkat çekiyor.
Kızı İstanbul ile birlikte yabancı başkentlerin adından oluşan caddelerin yer aldığı Paris’in 17. Bölgeye sıkça giden Bayülgen, İstanbul’un adını Rue de Constantinople olmasında çok rahatsız. Roma, Londra, Moskova gibi başkentlerin ismi bire bir kullanılmasına rağmen İstanbul’un Rue de Constantinople kullanılmasına büyük tepki gösteren Okan Bey, bu caddenin adı İstanbul olursa kızı İstanbul’a buradan ev alacağını belirtti.
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