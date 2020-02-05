Haber Giriş: 05.02.2020 - 08:21,
Oğlu için kitap yazdı
Başak Sayan ikiz çocuklarından Milan için yazdığı ilk çocuk kitabı “Rüzgâr Olmak İsteyen Çocuk”un ardından bu defa diğer oğlu Ares için bir roman kaleme aldı.
“Gölgesini Arayan Çocuk” adlı eser, İnkılâp Kitabevi etiketiyle önceki gün raflardaki yerini aldı. Çizimlerini Güliz Öncü’nün, kapak tasarımını Gilas Coşkun’un yaptığı roman, ilkokul çağlarındaki Ares’in kendini keşfetmek için çıktığı yolculuğu anlatıyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle