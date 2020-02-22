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Haber Giriş: 22.02.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Ödüllü piyanist Anna Tsybuleya CRR'de

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Ödüllü piyanist Anna Tsybuleya CRR'de
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Dünyanın prestijli yarışmalarından "2015 Leeds Uluslararası Piyano Yarışması" birinciliğiyle adını duyuran Anna Tsybuleva, 25 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek konserde Tsybuleva, Beethoven ve Chopen'in eserlerine yer verecek.

Adını yarışmayla duyurdu

Piyanist Anna Tsybuleva "2015 Leeds Uluslararası Piyano Yarışması" birinciliğiyle adını uluslararası arenada duyurdu. International Piano Magazine, yarışmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tsybuleva'dan "Az bulunur yeteneğe sahip bir piyanist. Murray Perahia'nın 1972'deki zaferinden beri böyle müzikal duruş ve kabiliyet görülmemiştir." ifadeleriyle söz etti.
Tsybuleva; Palais des Beaux-Arts, Philharmonie Luxembourg, Tonhalle Zürich ve the Wigmore Hall dahil olmak üzere dünyanın en büyük sahnelerinde resitaller verdi. Basel Symphony, Mariinsky, Oxford Philharmonic, Royal Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, Singapore Symphony, St. Petersburg Philharmonic ve Tokyo Philharmonic Orchestra ile iş birlikleri gerçekleştirdi.

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