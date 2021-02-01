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Haber Giriş: 01.02.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Ocak ayının en iyi çıkış yapan projesi

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Ocak ayının en iyi çıkış yapan projesi
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Kariyerinin ilk teklisi ''Yağmurun Altında''yı müzikseverlerle buluşturan Rapçi Katana'nın 150.000 TL bütçeli klibi çok konuşmuştu.

İlk günün sonunda Youtube'da 1.5 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen ''Yağmurun Altında'' ilk haftanın sonunda 3 milyon barajını aşarak Ocak ayı istatistiklerinde en iyi çıkış yapan müzik projesi oldu. İki hafta önce yayınlanan klip teaserı da yine aynı platformda yaklaşık 2 milyon tekil kullanıcı tarafından izlendi.

 

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