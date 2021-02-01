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Ocak ayının en iyi çıkış yapan projesi
Kariyerinin ilk teklisi ''Yağmurun Altında''yı müzikseverlerle buluşturan Rapçi Katana'nın 150.000 TL bütçeli klibi çok konuşmuştu.
İlk günün sonunda Youtube'da 1.5 milyon tekil kullanıcı tarafından izlenen ''Yağmurun Altında'' ilk haftanın sonunda 3 milyon barajını aşarak Ocak ayı istatistiklerinde en iyi çıkış yapan müzik projesi oldu. İki hafta önce yayınlanan klip teaserı da yine aynı platformda yaklaşık 2 milyon tekil kullanıcı tarafından izlendi.
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