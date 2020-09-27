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Haber Giriş: 27.09.2020 - 13:21 | Son Güncelleme:

Nuri Bilge Ceylan’nın yeni filmi “Kuru Otlar Üstüne”, 2022 yılında izleyiciyle buluşacak

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Nuri Bilge Ceylan’nın yeni filmi “Kuru Otlar Üstüne”, 2022 yılında izleyiciyle buluşacak
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Önümüzdeki yıl Türkiye’de çekilecek filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici başrolleri paylaşacak.

12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde “Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü”ne layık görülen “Kuru Otlar Üstüne”, İstanbul’a tayin olma umuduyla Anadolu’nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini tamamlayan genç ve bekar bir öğretmen
olan Samet’i konu alacak.

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