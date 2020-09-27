Nuri Bilge Ceylan’nın yeni filmi “Kuru Otlar Üstüne”, 2022 yılında izleyiciyle buluşacak

12 Punto TRT Senaryo Günleri’nde “Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü”ne layık görülen “Kuru Otlar Üstüne”, İstanbul’a tayin olma umuduyla Anadolu’nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini tamamlayan genç ve bekar bir öğretmen

olan Samet’i konu alacak.