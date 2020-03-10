Nuri Bilge Ceylan'dan "Uyandığımda Sesim Yoktu" oyununa destek

Anavatanı Kanada olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kapalı gişe oynayan "Uyandığımda Sesim Yoktu" orjinal adıyla "Mouthpiece" oyunu, Türkiye'de ilk kez 6 Şubat'ta sahneye taşınmıştı. Oyun, 8 Mart Kadınlar Günü'nde Akasya Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşarak büyük beğeni topladı. Oyunu izlemeye gelenler arasında sanat dünyasının önemli isimleri de vardı.

Kadın hakları konusunda duyarlılık ve farkındalık yaratmak amacıyla yazılan "Uyandığımda Sesim Yoktu" oyununu eşi Ebru Ceylan'la birlikte izleyen Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, oyuncular Burcu Görek ve Dilşad Çelebi'ye övgüler yağdırdı. Performansı izleyen isimler arasında ayrıca yönetmen Selim Evci ve senarist Fikret Reyhan da yer aldı.

Yapımcılığını Bu Yapım’ın üstlendiği ve usta yönetmen Tamer Levent rejisiyle seyirci karşısına çıkan oyun, Burcu Görek ve Dilşad Çelebi’nin performanslarıyla hayat buluyor. “Uyandığımda Sesim Yoktu”, modern kadının kafasındaki iç çatışmayı, ikircikli halini, fiziksel, grotesk, epik, dramatik tiyatro yaklaşımlarıyla ve akapella yardımıyla çağdaş bir anlatıma kavuşturuyor.

Uyandığımda Sesim Yoktu, 14 Mart günü saat 20:30'da Tiyatro Teras, 19 Mart günü saat 20:30'da Koma Sahnesi, 7 Nisan günü saat 20:30'da Zorlu PSM ve 19 Nisan saat 20:30'da Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek...





