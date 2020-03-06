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Haber Giriş: 06.03.2020 - 11:15,Son Güncelleme:/

Nurgül Yeşilçay: Duygularımı resimlerle anlatıyorum

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Nurgül Yeşilçay: Duygularımı resimlerle anlatıyorum
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Nurgül Yeşilçay, 11 Mart’ta açılacak sergisini kadınlara adadığını ve duygularını resimle ifade ettiğini söyledi.

Nurgül Yeşilçay, “İyilik İçin Sanat Derneği” üyelerinin düzenlediği “Sanat Buluşmaları”nın bu haftaki konuğu oldu. Yeşilçay’ın evinin üst katında bulunan atölyede gerçekleşen buluşmada, sanatçı 11 Mart’ta İstanbul’daki Anemas Zindanları’nda açılacak ilk sergisi hakkında konuştu. Yeşilçay, “Bir kadının gözlerimizin içine baka baka ‘ölmek istemiyorum’ diye haykırdığını görünce, bu sergideki temama karar verdim. Duygularımı resimlerle anlatmak istedim. Bu sergiyle eserlerimi geniş kitlelere yayarak daha yüksek bir ses çıkması için elimden geleni yapacağım. Kadınlığın farklı hallerini kafama takmış durumdayım” dedi.

Nurgül Yeşilçay: Duygularımı resimlerle anlatıyorum


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