Haber Giriş: 26.02.2020 - 08:45,
"Nuh Tepesi” filminin fragmanı yayınlandı
Robert De Niro’nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali’nde “en iyi senaryo” ödülünü kazanan “Nuh Tepesi” filminin fragmanı yayınlandı.
Başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in yer aldığı “Nuh Tepesi” 6 Mart’ta vizyona girecek. Yönetmenliğini Cenk Ertürk üstlendiği film, ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer’in hikâyesini anlatıyor.
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