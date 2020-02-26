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Haber Giriş: 26.02.2020 - 08:45,Son Güncelleme:/

"Nuh Tepesi” filminin fragmanı yayınlandı

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"Nuh Tepesi” filminin fragmanı yayınlandı
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Robert De Niro’nun kurucusu olduğu Tribeca Film Festivali’nde “en iyi senaryo” ödülünü kazanan “Nuh Tepesi” filminin fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Ali Atay ve Hande Doğandemir’in yer aldığı “Nuh Tepesi” 6 Mart’ta vizyona girecek. Yönetmenliğini Cenk Ertürk üstlendiği film, ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmeye çalışan Ömer’in hikâyesini anlatıyor.

Nuh Tepesi” filminin fragmanı yayınlandı


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