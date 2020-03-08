Nilgün Belgün: Ben artık kimseyle öpüşmüyorum

Söyleşinin modaratörlüğünü ise Belgün’ün kızı Oylum Seçin yaptı. Belgün, “Kadınlar Günü ancak kadına şiddet bittiğinde kutlu bir şekilde kutlanabilir. Örnek aldığım tek kadın Yıldız Kenter’dir” dedi.

KİMSEYLE ÖPÜŞMÜYORUM

Kendisini izlemeye gelenlerden, son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran koronovirüsle ilgili tedbir almalarını isteyen sanatçı, "Ben artık kimseyle öpüşmüyorum. Ne sevgili, ne çocuk, ne arkadaş... Siz de kimseye sarılmayın öpmeyin. Korono kapımızda, ortak kullanım alanlarında çok dikkatli olmalıyız" dedi.









