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Haber Giriş: 08.03.2020 - 17:50,Son Güncelleme:/

Nilgün Belgün: Ben artık kimseyle öpüşmüyorum

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Nilgün Belgün: Ben artık kimseyle öpüşmüyorum
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Nilgün Belgün önceki gün Dünya Kadınlar Günü kapsamında M1 Adana AVM’de söyleşi düzenledi

Söyleşinin modaratörlüğünü ise Belgün’ün kızı Oylum Seçin yaptı. Belgün, “Kadınlar Günü ancak kadına şiddet bittiğinde kutlu bir şekilde kutlanabilir. Örnek aldığım tek kadın Yıldız Kenter’dir” dedi.
KİMSEYLE ÖPÜŞMÜYORUM
Kendisini izlemeye gelenlerden, son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran koronovirüsle ilgili tedbir almalarını isteyen sanatçı, "Ben artık kimseyle öpüşmüyorum. Ne sevgili, ne çocuk, ne arkadaş... Siz de kimseye sarılmayın öpmeyin. Korono kapımızda, ortak kullanım alanlarında çok dikkatli olmalıyız" dedi.

Nilgün Belgün: Ben artık kimseyle öpüşmüyorum




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