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Haber Giriş: 02.06.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Nijeryalı ünlü müzisyen Majek Fashek hayatını kaybetti

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Nijeryalı ünlü müzisyen Majek Fashek hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü Nijeryalı müzisyen Majekodunmi Fasheke yaşamını yitirdi.

"Majek Fashek" olarak tanınan Fasheke'nin menajeri Omenka Uzoma, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 71 yaşındaki Fasheke'nin uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek, "Bugün çok fazla telefon geldi. Afrika'nın efsanevi simgesinin Rabb'ine geri döndüğü haberi doğrudur." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Bob Marley'si olarak bilinen Fasheke, 6 Şubat 1949 yılında Edo eyaletinin Benin kentinde dünyaya geldi. Ünlü müzisyen, 1987'de "Send Down the Rain" adlı şarkısıyla uluslararası üne kavuşmuştu.

Fasheke ayrıca, 2000'de Nollywood yapımı "Mark of the Beast" filminde de rol almıştı.

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