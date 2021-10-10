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Nihal Yalçın: Lütfen Tamer Karadağlı'nın önüme geçmesine izin vermeyin!

#Tamer Karadağlı#Nihal Yalçın#Ödül
Nihal Yalçın: Lütfen Tamer Karadağlının önüme geçmesine izin vermeyin

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı.

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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Nihal Yalçın'ın ödülünü almadan önce konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı'nın sık sık saatine bakması dikkat çekti.

Nihal Yalçın: Lütfen Tamer Karadağlının önüme geçmesine izin vermeyin


'ARTIK SUS' MU DEMEK İSTEDİNİZ?
Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.

Tamer Karadağlı'nın bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

'LÜTFEN TAMER'İN ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN
'Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.

Nihal Yalçın: Lütfen Tamer Karadağlının önüme geçmesine izin vermeyin


 

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#Tamer Karadağlı#Nihal Yalçın#Ödül