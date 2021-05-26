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Haber Giriş: 26.05.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Nevra Serezli’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü

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Nevra Serezli’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Sabancı Vakfı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl 22’ncisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı.

Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen açılış töreninde “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü” de takdim edildi. Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen ödülün bu yılki sahibi Nevra Serezli oldu. Usta oyuncu teşekkür konuşmasında, “Böyle muhteşem bir seyirciye oyun oynamak bile bence başlı başına bir ödül. Yıllardır sanata ve sanatçıya destek veren Sabancı Vakfı mensuplarına beni bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Başarı bir yolculuktur bir varış noktası değil. Ben de bu yolculukta eğer genç insanlara biraz dokunabildimse, biraz örnek olabildimse ne mutlu bana” dedi.

Nevra Serezli’ye Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Nevra Serezli’ye ödülünü Vali Süleyman Elban, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan verdi.

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