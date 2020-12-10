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Haber Giriş: 10.12.2020 - 08:01 | Son Güncelleme:

Neslihan Yeldan: Tasarımlarım güçlü kadınlara

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Neslihan Yeldan: Tasarımlarım güçlü kadınlara
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Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan önceki gün Karaköy Pera Port Otel’den çıkarken görüntülendi.

Yeldan, yeni giyim markasının fotoğraf çekimini yaptıklarını söyledi: “Markamın logosundaki tacı, kraliçe gibi hisseden kadınlar için tasarladık. Çalışan, didinen, çocuk bakan, ev işi yapan, yaratan, hayata sevdiklerine ve kendine güzel bakan hemcinslerim için... Bütün güçlü kadınlar ve içlerindeki kraliçelere bu marka.” Oyuncu, takipçilerinin tarzını sevdiği için markasını oluşturmaya cesaret ettiğini dile getirdi: “Bu marka aslında 17 yaşımdan beri hayalimdi.”

Neslihan Yeldan: Tasarımlarım güçlü kadınlara


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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