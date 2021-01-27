MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriNeşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen TRT Müzik'te
GeriKeyif Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen TRT Müzik'te
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen TRT Müzik'te

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Neşet Ertaş ve Ferdi Özbeğen TRT Müzik'te
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş Ferdi Özbeğen ve Neşet Ertaş unutulmaz eserleriyle TRT Müzik'te ekranlara gelecek.

Bir döneme damga vuran Ferdi Özbeğen vefatının 8. yılında çok özel besteleriyle, usta sanatçı Neşet Ertaş ise Rumeli Hisarı'nda verdiği dev konserle TRT Müzik ekranlarında sevenlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

"Ferdi Özbeğen Anısına"
Sanatçının akıllarda yer eden romantik şarkılarının yer alacağı "Ferdi Özbeğen Anısına" programı 28 Ocak Perşembe saat 13.00'te yayınlanacak.

Büyük ustanın unutulmaz türküleri
Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın Rumeli Hisarı'nda verdiği unutulmaz konser de izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için TRT Müzik ekranında olacak.

Neşet Ertaş’ın geçmişten bugüne en sevilen türkülerini seslendirdiği bu dev konser, 29 Ocak Cuma saat 23.45'te TRT Müzik ekranında buluşacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle