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Haber Giriş: 14.12.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

‘Nedensiz Dünya’nın hikayesi

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‘Nedensiz Dünya’nın hikayesi
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Ünlü müzisyen Kerem Yeğinboy, Roll Music’in yeni sayısında “Nedensiz Dünya” albümünün hikayesini anlattı.

 Yeğinboy, müzisyen Ömer Kapancıoğulları ile tanışması hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi: “Okul hayatım boyunca müziği hep bir hobi olarak sürdürdüm. Liverpool ve Londra’daki üniversite eğitimim İngilizce şarkı söylememi geliştirdi. İzmir’in köklü rock grubu Defans’ın gitaristi olan Ömer’le Stüdyo 35’de şarkılar kaydetmeye başladık. 2019’da ayında ilk şarkım Avrupa Müzik etiketiyle dijital platformda yayımlandı. Şarkılarımı beğenen Hülya Avşar, ‘Yalanlar İçinde’nin klibinde oynamayı kabul etti. Bir yılın sonunda da 11 şarkılık ‘Nedensiz Dünya’ albümü yayınlandı.”

‘Nedensiz Dünya’nın hikayesi


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