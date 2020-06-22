Ne ateşi vardı ne öksürüğü: Ünlü komedyen Covid 19 olduğunu bayılınca öğrendi

57 yaşındaki komedyen Darrly Lynn Hughley, geçtiğimiz cuma akşamı ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville'de sahneye çıktı.

Sahnede bayılınca hemen tıbbi müdahale yapıldı ve tetkikler uygulandı. Bunların sonucunda da koronavirüsün sebep olduğu Covid 19 hastalığına yakalandığını öğrendi.

Hughley, ilk müdahalesinin yapıldığı Saint Thomas Hastanesi'nde durumu öğrendikten sonar 14 günlük karantinaya girdi.

Ünlü komedyen şu açıklamayı yaptı: "Hastalığım asempotmatik olarak adlandırıldı. Grip belirtilerine sahip değilim. Nefes darlığım yok ve nefes almakta zorlanmıyorum. Öksürüğüm yok, düşük veya yüksek ateşim de bulunmuyor. Tat veya koku kaybım da yok. Sanırım sadece bilincimi kaybettim. Dualarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkürler.”