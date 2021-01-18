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Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Nasrettin Hoca fıkraları şiirlerde

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Nasrettin Hoca fıkraları şiirlerde
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Nazmi Ağıl’ın “Büyüklerle Yeniden Nasrettin Hoca” isimli eseri okurla buluşuyor. Kitapta, milli kültür hazinemizin kahramanı Nasrettin Hoca’nın Ya Tutarsa, Kazan Doğurdu ve Eşekten Düştü Hoca gibi önemli fıkraları şiirlerle anlatılıyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı “Büyüklerle Yeniden Nasrettin Hoca”, sözlü anlatı geleneğimizin ve milli kültürümüzün önemli isimlerinden Nasrettin Hoca’nın fıkralarını şiirlerle okura sunuyor.

Usta çevirmen, şair, Doç. Dr. Nazmi Ağıl’ın kaleme aldığı kitaptaki şiirlerde mizah, ironik anlatım ve günümüze yapılan göndermeler iç içe geçiyor. Dilimizin zenginliğini ortaya koyan bu şiirler, kuşaktan kuşağa taşınan fıkralara yeni bir form kazandırıyor.

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