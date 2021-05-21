‘Nasipse Olur’ filminin ikincisi geliyor

‘Söz’ dizisi nedeniyle yurtdışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Sevinç’in takipçileri yapım şirketini serinin devam filminin çekilmesi için mesaj yağmuruna tuttu. Yoğun ilgi gören filmin ikincisi için sosyal medyada Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Pakistan, Kuveyt ve Katar’dan da oyuncuların hayranları seferber oldu.



Yapımcı Vahdet Erdoğan gördükleri ilgiden memnun olduklarını vurgulayarak “Boyabat’tan dünyaya açılmak bizi çok mutlu etti. Filmi yurtdışından izleyenler hem doğal güzelliklerden, hem de hikayenin samimiyetinden çok etkilendiklerine dair mesajlar yazdı. Başrol oyuncumuz Burak Sevinç’in dünya çapında tanınıyor olması ve Algı Eke’yle yakaladığı uyum da insanların yüreğine dokunabilmemizin en büyük nedeni. Bu kadar istek ve sevgi dolu mesajların ardından biz de devam filmini çekmeye karar verdik. Harika bir senaryoyla geri döneceğiz” sözleriyle müjdeyi verdi.

Nasipse Olur’da küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in (Algı Eke) hayatının peş peşe gelen felaketlerle altüst olmasının ardından, başına gelen bütün felaketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan (Burak Sevinç) ile yollarının kesişmesi ve birbirlerinin hayatına dokunmaları konu ediliyor.Barış Başar’ın senaristliğini, Selahattin Sancaklı’nın ise yönetmenliğini üstlendiği filmde Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Barış Başar, Erdem Baş Zeyno Eracar, Derya Sen Akbacak, Aşkım Kapışmak, E.Sefa Yıldırım, Aydın Sarman, Kıvanç Baran Aslan gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

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