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Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

'Nasipse Adayız' seyirciyle buluşuyor  

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'Nasipse Adayız' seyirciyle buluşuyor  
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Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Nasipse Adayız filmi 30 Ekim'de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Film 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ve en iyi yönetmen dahil toplam 5 dalda ödül almıştı.

İstanbul Film Festivali'nde de en iyi yönetmen dahil 3 ödül alan yapım İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in trajikomik hikayesini anlatıyor.

Yapımın karosunda Ercan Kesal'la beraber Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci de yer alıyor.

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