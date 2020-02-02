Ömer Başdoğan: Seyirci gişede herkese tokat attı

◊ Nalet Bebe tiplemesiyle tanıdık sizi, şimdi de “Şahane Hayaller” ile beyazperdeye konuk oluyorsunuz. Öncelikle Nalet Bebe’nin nasıl ortaya çıktığını soralım. Ve bizi nasıl bir filmin beklediğini...

- Nalet Bebe, Ankara’da ortaya çıktı. Şakayla başladığımız bu serüven bizi film yapacak noktalara getirdi. “Şahane Hayatlar” sosyal medyadaki doğallığımın ve samimiyetimin devam ettiği bir aile komedisi. Senaryosunu kardeşim Furkan Başdoğan’la birlikte yazdık. Kendi mizahımızı rahatça sergilediğimiz, içimize sinen bir iş oldu.

◊ Filmde Ömer karakterini canlandırıyorsunuz. Gerçek hayatta da filmdeki Ömer gibi biri misiniz?

- Gerçek hayattaki Ömer tam olarak öyle değil tabii ama yer yer benzerlikleri var.

KAFAMA SAKSI DÜŞTÜ

BİLİNCİMİ KAYBETTİM

◊ Bu filmin devamı gelir mi?

- Bu film hayallerimden biriydi. Bir diğer hayalim de ikincisini çekmek. İnşallah bunu da başaracağım.

◊ İlk set maceranız nasıldı?

- Neler yaşamadık ki... Kafama saksı düştü mesela, anlık bilincim gitti. Bir ara hasta oldum, çekimler uzadı. Aslında olmaması gereken tüm talihsizlikler yaşandı ama şükürler olsun büyük bir kaza olmadan tamamladık. (Gülüyor)





HÜLYA AVŞAR FİKİR DANIŞTIĞIM

DEĞERLİ BİR BÜYÜĞÜM

◊ Sosyal medyada aktifsiniz ve takipçileriniz arasında ünlü isimler de var. Hülya Avşar da onlardan biri...

- Evet, sağ olsunlar çok takip eden var. Şakalanmayı seviyorlar. Hülya Avşar da benim için çok kıymetli, zaman zaman fikir danıştığım değerli bir büyüğüm.

◊ Seyirci bu filme neden gelmeli? Diğer komedi filmlerinden farkı nedir?

- Takipçilerimin beni beyazperdede uzun metrajlı işlerde görmek istediğini biliyorum. Onları, bu desteklerini karşılayacak bir film bekliyor. Öte yandan Türkiye’de yeni komedyenlere destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler güldürmeye, mutlu etmeye çalışan insanlarız. Yani görmezden gelmemelerini, bir şans verip izlemelerini isterim.

◊ Sinema sektörüne dair hayaliniz, planlarınız neler? Örneğin 2 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

- Hayalim her sene bir film yapmak. 2 sene sonrasını şimdiden göremiyorum. Yarının bile garantisi yok. Uzun vadeli planlar yapmıyorum.

KORKUM YOK

◊ Son dönemde vizyona giren iddialı filmlerin çoğu gişede beklenen başarıyı yakalayamadı. Özellikle de komedi filmleri. Sizin bu yönde bir korkunuz var mı?

- Açıkçası korkum yok. Yaptığımız işe inanıyorum ama dediğiniz gibi seyirci bu dönemde herkese gişede birer tokat attı. Bizim de yiyeceğimiz tokat varsa, başım gözüm üstüne. Yapacak bir şey yok.