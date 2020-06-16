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Haber Giriş: 16.06.2020 - 15:31,Son Güncelleme:

Müzik dünyasına yeni bir isim

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Müzik dünyasına yeni bir isim
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Ülgen, söz ve müziği Şafak Yaşar'a ait olan ve düet yaptıkları 'Söz Geçmiyor' adlı şarkısı ile müzikseverlerle buluştu....

Müzik hayatına küçük yaşlarda keman öğretmenin yeteneğini fark etmesiyle başlayıp, Ankara Devlet Konservatuarı'nda eğitimini sürdüren ve uzun yıllar birçok ünlü isme vokalistlik yapan genç müzisyen Ülgen, yeni proje de Şafak Yaşar'la yaptığı düette müzik dünyasına adım attı.

Halen Selçuk Üniversitesi Pop Orkestrası Kurucusu, Kırıkkale Üniversitesi Müzikoloji Ana Bilim DaIı Master eğitimine devam etmekte olan Ülgen, müzikte kalıcı olmak ve uzun yıllar sahnelerde olmak istediğini belirtti. 

 

 

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