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Haber Giriş: 03.03.2020 - 08:50,Son Güncelleme:/

Mutluluğa “Evet” dediler

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Turizm Medya Grubu başkanı Volkan Ataman ile Pınar Çakır önceki gün Crowne Plaza Florya’da dünyaevine girdi.

Volkan Ataman ile uzman psikolog Pınar Çakır önceki gün Crowne Plaza Florya’da evlendi. Sanat ve cemiyet hayatından 500 davetlinin katıldığı düğünde çiftin nikah şahitliğini Gülseren Budayıcıoğlu ve Semih Baskan üstlendi.

Düğünde Volkan Ataman, Tom Ford marka özel dikim damatlık giyerken, eşi Pınar Çakır’sa Oleg Cassini tasarımı gelinlik tercih etti. Çift balayı için Maldivler’e gitti.

Mutluluğa “Evet” dediler


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