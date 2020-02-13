Mutluluğa ‘evet’ dediler

Yusuf Yazdan ve Miray Gürbey önceki akşam hayatlarını birleştirdi. CVK Park Bosphorus’ta yapılan düğün töreninde ünlü çiftin nikâh şahitliğini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, siyasetçi Berhan Şimşek, iş insanları Yaşar Aktürk ve Fatih Kıral yaptı. İş, siyaset ve sanat camiasını buluşturan düğün töreninde sahneye çıkan Ebru Gündeş şarkılarıyla geceye renk kattı.



Ebru Gündeş





