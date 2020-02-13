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Haber Giriş: 13.02.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Mutluluğa ‘evet’ dediler

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Mutluluğa ‘evet’ dediler

Turizmci Yusuf Yazdan ve iletişim uzmanı Miray Gürbey önceki akşam nikâh masasına oturdu. CVK Park Bosphorus’ta yapılan düğün töreninde Ebru Gündeş sahneye çıktı.

Yusuf Yazdan ve Miray Gürbey önceki akşam hayatlarını birleştirdi. CVK Park Bosphorus’ta yapılan düğün töreninde ünlü çiftin nikâh şahitliğini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, siyasetçi Berhan Şimşek, iş insanları Yaşar Aktürk ve Fatih Kıral yaptı. İş, siyaset ve sanat camiasını buluşturan düğün töreninde sahneye çıkan Ebru Gündeş şarkılarıyla geceye renk kattı.

Mutluluğa ‘evet’ dediler

Ebru Gündeş
Mutluluğa ‘evet’ dediler


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