Muti'nin yeni albümü "AFROdizyak"

Muti, 1 yıldır üzerinde çalıştığı ve yeni çıkardığı 6 parçalık albümüyle Afrika müziği ile Trap'i harmanlayarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Afro Trap müzik türünde albüm yapan Muti albüm ismini "AFROdizyak" olarak seçti. İçinde Heijan'la iki adet düeti olduğunu da söyleyen Muti'nin son albümü "AFROdizyak" 3 Temmuz itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sahne adı MUTİ olarak bilinen Muhammet Mücahit Nedim DOĞAN , 4 Temmuz 1995 yılında İstanbul’un Şirinevler semtinde doğdu.