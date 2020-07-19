MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriMuti'nin yeni albümü "AFROdizyak"
GeriKeyif Muti'nin yeni albümü "AFROdizyak"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 19.07.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Muti'nin yeni albümü "AFROdizyak"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muti'nin yeni albümü "AFROdizyak"
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de Rap müziğin çıkış yaptığı yıllarda Heijan ile birlikte yaptığı şarkılarla ilgi gören Muti, Türkiye'deki birçok stardan daha fazla izlendi...

 

Muti, 1 yıldır üzerinde çalıştığı ve yeni çıkardığı 6 parçalık albümüyle Afrika müziği ile Trap'i harmanlayarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Afro Trap müzik türünde albüm yapan Muti albüm ismini "AFROdizyak" olarak seçti. İçinde Heijan'la iki adet düeti olduğunu da söyleyen Muti'nin son albümü "AFROdizyak" 3 Temmuz itibariyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sahne adı MUTİ olarak bilinen Muhammet Mücahit Nedim DOĞAN , 4 Temmuz 1995 yılında İstanbul’un Şirinevler semtinde doğdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle