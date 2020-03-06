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Haber Giriş: 06.03.2020 - 07:44,Son Güncelleme:/

'Müstakbel Damat' ekibi stüdyoya girdi

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'Müstakbel Damat' ekibi stüdyoya girdi
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13 Mart’ta seyirciyle buluşacak “Müstakbel Damat”ın ekibi, film müziği için Gripin grubuyla birlikte stüdyoya girdi.

 İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar, Ayça Erturan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur ve Serdar Fırat, büyük bölümü Kıbrıs’ta çekilen film için ülkenin en sevilen türküsü “Dillirga”yı seslendirdi. Kayıtlar sırasında çok eğlendiklerini belirten ekip, Gripin’in solisti Birol Namoğlu sayesinde iyi bir iş çıkardıklarını söyledi: “Önce Birol’a, sonra aranjeye güveniyoruz.”

Müstakbel Damat ekibi stüdyoya girdi

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