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Haber Giriş: 18.03.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Mustafa Nuri'den "Nehir ve Diğer Tüm Şeyler"

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Mustafa Nuri'den "Nehir ve Diğer Tüm Şeyler"

Başrollerini Hatice Aslan, Hakan Kurtaş, Cengiz Bozkurt, Şeyla Halis ve Şebnem Dilligil’in paylaştığı Vücut filmi ile tanınan yönetmen Mustafa Nuri’denilk romanı Nehir ve Diğer Tüm Şeyler okurla buluşuyor.

Mona Kitap tarafından yayınlanan Nehir ve Diğer Tüm Şeyler, toplumun ahlak ve sevgi dinamiklerini birbirinden ilginç kahramanlarının kesişen yaşamları üzerinden sorgularken, okuru da kendisi ile yüzleşmeye davet ediyor.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan Mustafa Nuri, Türk Kültürü ve İletişim üzerine yüksek lisans yaptı. Reklam sektöründe çalıştıktan sonra da sinemaya adım attı. Vücut adlı filmiyle birçok uluslararası festivale katıldı.

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