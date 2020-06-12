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Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Mustafa Ceceli ile Irmak Arıcı bu kez “Gün Ağarmadan” için bir arada

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Mustafa Ceceli ile Irmak Arıcı bu kez “Gün Ağarmadan” için bir arada
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Düet yaptıkları “Mühür” şarkısıyla müzik listelerinde dinlenme rekorları kıran Mustafa Ceceli ile Irmak Arıcı, yeni bir çalışmayla sevenlerinin karşısına çıktı.

İkilinin yeni düet projesi “Gün Ağarmadan” bugün beğeniye sunuldu. Söz ve müziğini Ahmet Hatipoğlu’nun yazdığı şarkıya klip de çekildi. Klibin yönetmenliğini Ahmet Can Tekin üstlendi. “Mühür” ile tüm müzik listelerinde 1 numaraya yerleşen ve 117 milyon dinlenmeye ulaşan Ceceli ile Arıcı, yeni şarkılarıyla da büyük başarılar elde etmeyi hedefliyor.

 

 

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