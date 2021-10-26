Murat Yıldırım ile İmane El Bani aşk tazeledi

Çift, sabahın erken saatlerinde çıktıkları balon turundan özel fotoğraflarını yine sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Bu sefer İmane, eşi ile Kapadokya''nın tarihi dokusu içinde gezerken çektikleri videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaştıkları video kısa sürede binlerce beğeni yağmuruna tutuldu.
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