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Murat Yıldırım ile İmane El Bani aşk tazeledi

#Murat Yıldırım#İmane El Bani#Kapadokya

Murat Yıldırım, 5 yıldır evli olduğu eşi İmane El Bani'yi doğum günü kutlaması için sürpriz yapıp Kapadokya'ya götürdü.

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Çift, sabahın erken saatlerinde çıktıkları balon turundan özel fotoğraflarını yine sosyal medya hesaplarında paylaşmışlardı. Bu sefer İmane, eşi ile Kapadokya''nın tarihi dokusu içinde gezerken çektikleri videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaştıkları video kısa sürede binlerce beğeni yağmuruna tutuldu.

Murat Yıldırımdan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi

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#Murat Yıldırım#İmane El Bani#Kapadokya

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