Murat Menteş'in kaleminden "film gibi" ama gerçek bir yaşam öyküsü

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Menteş'in Fink adlı kitabı Alfa Yayınları arasından piyasaya sunuldu. Kitap, 2002 yılında Kıvanç Tatlıtuğ'un kazandığı modellik yarışmasında dereceye giremeyince Hong Kong'a gidip yaşamını orada sürdüren Göksenin Yıldırım'ın öyküsünü anlatıyor. Yıldırım, orada Goku Sky adını aldı ve tam 10 yıl boyunca Asya Pasifik ülkelerinde kelimenin tam anlamıyla fırtına gibi esti.

Hong Kong'taki yaşamı sırasında küresel markaların tanıtım yüzü olan Göksenin Yıldırım, Hollywood yıldızlarıyla yakın arkadaş oldu. Kaplan saldırısından kurtardığı kadınla evlendi. Sonra Danimarka'ya geçti. Orada iş bulamayınca taksi şoförlüğü ve bulaşıkçılık yaptı. İki yıl psikolojik tedavi gördü.

İşte Göksenin Yıldırım'ın bu filmleri aratmayan öyküsü şimdi de Murat Menteş'in kalemi aracılığıyla okurla buluşuyor.