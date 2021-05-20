Murat Germen'in "Masal" sergisi 27 Mayıs'ta açılıyor

Cue Art Space ve Artcrowdistanbul Online Galeri iş birliğiyle fiziksel ve sanal olarak eş zamanlı düzenlenen sergide, Germen'in el ile müdahale ettiği, tek edisyondan oluşan eserleri yer alacak. Edisyonlu 20 eser ise 30 Ağustos'a kadar Artcrowdistanbul'un dijital platformunda izlenebilecek.



Fiziksel sergi ile birlikte eş zamanlı olarak açılacak sanal sergide ise Germen'in Cue Art Space ile beraber yürüttüğü, NFT formatında Blokzincir üzerinde yer alan ilk işleri de görülebilecek.



Fotoğrafı bir ifade ve araştırma aracı olarak kullanan Murat Germen, bu sergisinde de rastlantısal sayısal dönüşüm sürecinden faydalandığını belirtiyor. Sergi, fiziksel olarak Yapı Kredi bomontiada ALT -Beyaz Oda'da hafta içi her gün 10.30 ile 19.30 saatleri arasında 16 Haziran'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.







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