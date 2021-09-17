Murat Evgin’den İspanya’da 3 gün üst üste konser

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Navarra bölgesindeki Pamplona şehrinde düzenlenen Conecta Fiction Uluslararası Televizyon Festivali’nde konser vermek üzere İspanya'ya davet edilen söz yazarı ve besteci Murat Evgin, festivalin açılış gecesinde Pamplona Katedrali’nde, ikinci gün ve kapanış gecesinde ise Palacio de Congresos Baluarte’de sahne aldı. Final gecesinde sanatçıya, festivalin kurucusu Geraldine Godard piyano çalarak eşlik etti.

İspanyolca söyledi

Sanatçı, Latin Amerika’dan ve İspanya’dan dizi yapımcılarının, TV yöneticilerinin izlediği konserinde “Yaralı Kuşlar” dizisiyle hem İspanya’da hem de Latin Amerika ülkelerinde tanınan “Pajaros Heridos – Yaralı Kuşlar” ve “Aşk Her Şeye Rağmen - Amor a Pesar de Todo” isimli şarkılarını İspanyolca ve Türkçe söyledi.