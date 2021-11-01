Murat Cemcir'e ‘En iyi çıkış yapan yapımcı’ ödülü

Expo Dubai etkinlikleri kapsamında yapılan META Sinema forumu ile salgın döneminde durgunlaşan sinema sektörüne yeni bir hareket getirilmesi planlandı.
Çeşitli oturumlar ve atölye çalışmalarıyla sektörün masaya yatırıldığı forumda Murat Cemcir, girişimci kimliği ile sunum yaptı.
META ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olan Türkiye’den ‘yapımcı’ kimliğiyle seçilen Murat Cemcir, çok sayıda izleyicinin katıldığı forumda, bir girişimci olarak ‘Başarısının sırrını’ anlattı. Cemcir, forumda yaptığı konuşmasında doğru piyasa analizi, filmlerin pazarlama ve tanıtım stratejileri ve reklam planlamaları başlıkları altında birikimlerini izleyicilere aktardı.