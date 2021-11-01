Murat Cemcir'e ‘En iyi çıkış yapan yapımcı’ ödülü

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Expo Dubai etkinlikleri kapsamında yapılan META Sinema forumu ile salgın döneminde durgunlaşan sinema sektörüne yeni bir hareket getirilmesi planlandı.

Çeşitli oturumlar ve atölye çalışmalarıyla sektörün masaya yatırıldığı forumda Murat Cemcir, girişimci kimliği ile sunum yaptı.



Dubai’de gerçekleşen forumda ‘en kısa sürede en hızlı gişe rakamlarına ulaşan girişimci’ olması sebebiyle ‘En iyi çıkış yapan yapımcı’ ödülüne layık görülen Murat Cemcir ödülünü Festival Başkanı Leila Masin’den aldı. Tüm Ortadoğu coğrafyasında, hem yapımcı hem de oyuncu olarak 23.056.860 kişiye ulaşan Murat Cemcir, yapımcı kimliği ile bir de sunum yaptı.

META ülkeleri arasında önemli bir yere sahip olan Türkiye’den ‘yapımcı’ kimliğiyle seçilen Murat Cemcir, çok sayıda izleyicinin katıldığı forumda, bir girişimci olarak ‘Başarısının sırrını’ anlattı. Cemcir, forumda yaptığı konuşmasında doğru piyasa analizi, filmlerin pazarlama ve tanıtım stratejileri ve reklam planlamaları başlıkları altında birikimlerini izleyicilere aktardı.



26 -28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen forumda ayrıca ünlü Hollywood filmlerinden 11 Kasım’da vizyona girecek olan Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin de ilk gösterimi gerçekleştirildi.