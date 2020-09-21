Mühendis oyuncu ilk filmi ile ödüle ulaştı

Ödülü Serdar Orçin ile paylaşan Onur Berk Arslanoğlu, İTÜ mezunu bir makina mühendisi aslında. Öğrenciyken tiyatroya gönül verip Şahika Tekand’dan aldığı eğitimle sahneye adım attı. İlk başrol deneyiminde ödül alan Arslanoğlu'nun yanı sıra ‘Plaza’, yönetmeni Anıl Gelberi’nin de ilk filmi. Kısıtlı bütçe nedeniyle İstanbul’da inşaatı durmuş bir plazada 9 günde çekilen filmin ilk gösterimi İstanbul Film Festivali’nde yapılmıştı.





