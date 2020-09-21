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Keyif
Haber Giriş: 21.09.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

Mühendis oyuncu ilk filmi ile ödüle ulaştı

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Mühendis oyuncu ilk filmi ile ödüle ulaştı
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Bu yıl 27.’si yapılan Adana Altın Koza Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü ilk uzun metrajlı filmi ‘Plaza’ ile Onur Berk Arslanoğlu kazandı.

 

 Ödülü Serdar Orçin ile paylaşan Onur Berk Arslanoğlu, İTÜ mezunu bir makina mühendisi aslında. Öğrenciyken tiyatroya gönül verip Şahika Tekand’dan aldığı eğitimle sahneye adım attı. İlk başrol deneyiminde ödül alan Arslanoğlu'nun yanı sıra ‘Plaza’, yönetmeni Anıl Gelberi’nin de ilk filmi. Kısıtlı bütçe nedeniyle İstanbul’da inşaatı durmuş bir plazada 9 günde çekilen filmin ilk gösterimi İstanbul Film Festivali’nde yapılmıştı.

Mühendis oyuncu ilk filmi ile ödüle ulaştı


 

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