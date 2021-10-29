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Mucize Aşk 2 filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte Mucize Aşk'ın konusu ve oyuncuları hakkında bilgi

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Mucize Aşk 2 filmi nerede çekildi, konusu ne İşte Mucize Aşkın konusu ve oyuncuları hakkında bilgi

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp, yönettiği "Mucize" serisinin devam filmi "Mucize 2: Aşk", 6 Aralık 2019'da sinemaseverlerle buluşmuştu. Şimdilerde ise TV ekranlarından izleyicinin karşısına çıkıyor. Engelli bir bireyin gerçek hikayesinden yola çıkarak kaleme alınan filmin nerede çekildiği ve konusu gibi detaylar merak ediliyor. Peki, Mucize Aşk 2 filmi nerede çekildi, konusu ne?

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Murat Tokat'ın yapımcılığında çekilen film, Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini anlatıyor. Aziz ve Mızgin, film boyunca hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor. İşte, Mucize Aşk'ın konusu ve oyuncuları hakkında bilgi...

Kırmızıgül'ün başrolünde yer aldığı filmde Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir ve Ali Sürmeli de kamera karşısına geçti.

Görüntü yönetmenliğini Soykut Turan'ın yaptığı filmin müzikleri ise Tevfik Akbaşlı, Yıldıray Gürgen ve Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyor. Filmin konusu ise şöyle;

Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

MUCİZE 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

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"Mucize 2 Aşk" filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı. Filmde, Marsilya Meydanı'na kurulan çiçekçi ve seyyar pazar tezgahları, taş duvarlara asılan eski sinema afişleri ise dönemin havasını hissettiriyor.

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