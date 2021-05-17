MTV Sinema ve TV Ödülleri'ni kazananlar açıklandı
Gösteri dünyası yavaş yavaş pandemi suskunluğundan kurtulup eski ışıltılı günlerine dönmeye başlıyor. Sıkı önlemler altıda olsa da yine ünlüler yılın önemli ödüllerinde kırmızı halıda boy göstermeye başladı. Önce Oscar derken şimdi de MTV Sinema ve Müzik Ödülleri fiziksel katılımla gerçekleştirildi. Törenin sunuculuğunu Leslie Jones üstlendi.
İşte gecede ödül kazananlar
En iyi film: To All the Boys: Always and Forever
En iyi şov: WandaVision
Bir filmde sergilenen en iyi performans: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom
Bir şovda sergilenen en iyi performans: Elizabeth Olsen (WandaVision)
En iyi kahraman: Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier)
En iyi öpücük: Chase Stokes & Madelyn Cline (Outer Banks)
Komedi dalında en iyi performans: Leslie Jones (Coming 2 America)
Atılım gösteren performans: Regé-Jean Page (Bridgerton)
En iyi dövüş sahnesi: Wanda, Agatha’ya Karşı: WandaVision
En iyi ikili: Anthony Mackie & Sebastian Stan: The Falcon and the Winter Soldier
Ayrıca Avengers filmlerinde Black Widow rolüyle yıldızını parlatan Scarlett Johansson da MTV'nin Nesil Ödülü'ne layık görüldü. Oyuncu; daha önce bu ödülle onurlandırılan Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr., Jamie Foxx, Dwayne Johnson ve Mike Myers gibi isimlerin arasına katılmış oldu.