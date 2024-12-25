MSG’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Ziyaret

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Gerçekleşen toplantıda MSG, telif haklarına yönelik katkılarından dolayı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sunarken, şu önemli konular üzerinde duruldu:

Yeme-içme mekanlarının ve konser organizasyonlarının lisanslanması: Telif haklarının daha geniş kapsamda korunması ve lisanslama süreçlerinin etkinleştirilmesi için çözüm önerileri görüşüldü.

Yurt dışında yayınlanan dizi müziklerinin teliflerinin takibi: Kültür ateşeleri ve büyükelçiliklerle işbirliği faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Konaklama tesislerinin lisanslanması: Bu süreçte sunulan destek için Bakan’a teşekkür edildi.

Yapay zekanın müzik sektöründeki rolü: Yapay zekanın sektöre etkileri ve doğru kullanımı ele alındı; bu alanda ortak projelerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Bakan’dan Destek Mesajı

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Mehmet Nuri Ersoy, müzik sektörüne verdiği desteği sürdüreceklerini belirtti. Görüşmede, kültür ve sanat alanındaki iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi konusunda karşılıklı memnuniyet dile getirildi.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, Bakan’a sektör adına teşekkür ederek, iş birliği ve desteklerin sektör için hayati önem taşıdığını vurguladı.