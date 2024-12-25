×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriKeyif Haberleri

MSG’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#MSG#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Ferhat Göçer
MSG’den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 12:27

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Genel Sekreter Av. Dr. Barış Şensoy, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, müzik sektörüyle ilgili güncel konular ve MSG’nin projeleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Haberin Devamı

Gerçekleşen toplantıda MSG, telif haklarına yönelik katkılarından dolayı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkürlerini sunarken, şu önemli konular üzerinde duruldu:

Yeme-içme mekanlarının ve konser organizasyonlarının lisanslanması: Telif haklarının daha geniş kapsamda korunması ve lisanslama süreçlerinin etkinleştirilmesi için çözüm önerileri görüşüldü.
Yurt dışında yayınlanan dizi müziklerinin teliflerinin takibi: Kültür ateşeleri ve büyükelçiliklerle işbirliği faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulandı.
Konaklama tesislerinin lisanslanması: Bu süreçte sunulan destek için Bakan’a teşekkür edildi.
Yapay zekanın müzik sektöründeki rolü: Yapay zekanın sektöre etkileri ve doğru kullanımı ele alındı; bu alanda ortak projelerin geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
Bakan’dan Destek Mesajı

Haberin Devamı

Mehmet Nuri Ersoy, müzik sektörüne verdiği desteği sürdüreceklerini belirtti. Görüşmede, kültür ve sanat alanındaki iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi konusunda karşılıklı memnuniyet dile getirildi.

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, Bakan’a sektör adına teşekkür ederek, iş birliği ve desteklerin sektör için hayati önem taşıdığını vurguladı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSG#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Ferhat Göçer

BAKMADAN GEÇME!