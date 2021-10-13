Monica Bellucci, 'Maria Callas: Mektuplar ve Anılar' ile Türk seyircisinin karşına çıkacak

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Yunan asıllı soprano Maria Callas'ın Tom Volf tarafından kaleme alınan "Maria by Callas" kitabından yine kendisi tarafından sahneye uyarlanan "Maria Callas: Mektuplar ve Anılar", dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile 14 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.

Monica Bellucci, yeni projesi olan "Lettres et Memoires by Maria Callas" okumalarını sahneleyecek.

Unutulmaz sopranonun eserini titizlikle yorumlayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile seyirci karşına çıkmaya hazırlanan "Maria Callas: Mektuplar ve Anılar", Callas'ın şöhretinin ötesinde sadece Maria olarak esasında kim olduğunu, nereden geldiğini, şöhretini ne zorluklarla kazandığını, dostluklarını ve aşklarını anlatıyor.

Monica Bellucci'nin hayat verdiği Maria Callas performansının biletlerine çok yakında biletix.com ve passo.com.tr üzerinden ulaşılabilecek.

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ABD'DE DÜNYAYA GELDİ

Callas 2 Aralık 1923'te Yunan göçmeni bir ailenin kızı olarak New York'ta dünyaya geldi. Asıl adı Anna Maria Cecilia Kalogeropoulos olan ünlü yıldızın ailesi soyadlarını Callas olarak değiştirdi. 9 yaşında piyona derslerine başlayan Callas, 1937'de ebeveyni boşanınca annesi ve ablasıyla birlikte Yunanistan'a geri döndü. Maria Callas sahneye ilk olarak 15 yaşında Cavalleria Rusticana operasında çıktı. O sırada Atina'da devlet konservatuarları 16 yaşından küçükleri almıyor olsa da yeteneği sayesinde Callas okula kabul edildi. O dönemde İspanyol soprano Elvira de Hidalgo'nun öğrencisi olan Maria Callas, okulun üçüncü yılında ilk ödülünü aldı. Callas'ın kariyerinde yükselişi hızlı oldu.

İTALYA'DA KARİYERİNİN ZİRVESİNE TIRMANDI

İkinci Dünya Savaşı bitince Callas da ani bir kararla babasını aramak için ABD'ye döndü. Sonra onun için İtalya'da Metropolitan Operası dönemi başladı. Callas, birçok ünlü eserde başrol üstlenerek opera dünyasında zirveye yükseldi. Bu başarısı La Divina unvanını almasını sağladı.

AŞKI ONA MUTLULUK GETİRMEDİ

Callas her ne kadar kariyerinde çok başarılı olsa da özel hayatı iniş ve çıkışlarla doluydu. İlk evliliğini 1949 ile 1959 arasında menajerliğini de üstlenen ve kendisinden yaşça büyük olan Giovanni Battista Menehgini ile yaptı. 1957 yılında o dönemin en gözde zenginlerinden biri olan Aristotle Onassis ile tanışması bu evliliğin sonunu getirdi. Onassis ile tanıştıktan iki yıl sonra onun uğruna kocasını bıraktı. Hatta aşkı için sahneye bile veda etti. Ancak Onassis ile birlikteliği ona mutluluk getirmedi. Onassis onu terk ederek Jackie Kennedy ile evlendi.

KÜLLERİ EGE DENİZİNE SAVRULDU

1962 yılında tekrar sahneye dönen Callas, her ne kadar kendisini başka bir kadın için terk etse de Onassis'in aşkını bir türlü kalbinden söküp atamadı. Hatta onun 1975'teki ölümü Callas için son derece sarsıcı oldu. Maria Callas, 18 Eylül 1977'de henüz 54 yaşındayken bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. Naaşı yakıldıktan sonra külleri Ege denizine savruldu. Sembolik mezarı ise Paris'teki Pere Lachaie Mezarlığı'nda bulunuyor.

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CALLAS KAPADOKYA'YA DA GELMİŞTİ

MAria Callas, ünlü İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini'nin Medea filminde de rol almıştı. Filmin çekimleri için Türkiye'ye gelip Kapadokya'da kamera karşısına geçmişti Callas.