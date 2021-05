Moda dünyasından güçlü iş birliği

Kadın modasının öncülerinden adL ile global çanta markası Mehry Mu güçlerini bir araya getirerek sezona damga vuracak bir iş birliğine imza attı. adL x Mehry Mu Koleksiyonu, 2021 İlkbahar-Yaz sezonunda moda severleri efsanelerle unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Adil Işık Group Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık ve Mehry Mu’nun Kurucu ve Tasarımcısı Güneş Mutlu Mavituncalılar ile bir araya gelerek koleksiyonu konuştuk

Güneş Hanım bu iş birliğinin sizin için önemi nedir?

Güneş Mutlu Mavituncalılar: adL markasını birkaç yıldır yaptığı başarılı iş birlikleri ile takip edip alışveriş yapıyordum. Hem Mert Aslan ve Moda Tutkusu arkadaşlarımızın koleksiyonlarından, hem de sezondan uygun fiyata güzel kıyafetler bulmak çok hoşuma gidiyordu. Mehry Mu olarak; kalite, zanaat, sofistike bir görüntü ve hissiyat bizim için önemli değerler. Bunun kadar, dönem dönem farklı iş birlikleri ile farklı kitlelere ulaşmak da bizim için çok önemli. Perakende devi adL’nin müşteri kitlesine Mehry Mu DNA’sını oluşturan yapı taşları ile bir koleksiyon sunmak iki tarafa da hem kısa hem uzun vadede faydalı olur diye düşündük. Üzerinde düşünülmüş bir koleksiyon oldu. Ulaşılabilirlik önemli; kaliteden ödün vermemeyi başardık. Biz adL severlerle tanışmış olduk, aynı şekilde Mehry Mu’nun kemik kitlesine de adL bünyesinde uygun fiyatlı ve bambaşka bir koleksiyon sunmuş olduk.

Peki Zehra Hanım, siz neden Mehry Mu’nun kapısını çalmayı düşündünüz?

Zehra Işık: Türkiye’nin kadın modasında öncü perakende markası olarak, iş birliklerini, projeleri her zaman destekliyoruz. Türk markalarının birbirini desteklemesi, güçlerini birleştirmesini çok önemli buluyorum. Bu bilinçle iş birliklerimizi çeşitlendirmeye ve artırmaya karar verdik. Bunu da global değerleri yüksek, ilk tasarım çanta markası Mehry Mu ile yapmak istedik. Mehry Mu ile iletişim ajansımız ortak bu nedenle yollarımız çok daha hızlı kesişti. Hedeflerimizi belirlemek çok kolay oldu ve ortaya çok özel bir koleksiyon çıktı. Bu sezon Jennifer Lawrence, Jessica Alba, Olivia Palermo gibi isimlerin tercih ettiği Mehry Mu’yu, adL severlerle de buluşturmanın ve bu koleksiyonla buluşturmanın heyecanı içindeyiz.

“MARKANIN HIZI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ”

Güneş Hanım siz bu teklif geldiğinde ne düşündünüz?

Güneş Mutlu Mavituncalılar: adL’nin de marka iletişim ajansı olan Keys Istanbul’un sahibi Yasemin Sadıkoğlu bir gün heyecanla beni aradı. Bir iş birliği önererek Zehra Işık’la bizi bir araya getirmek istediğini söyledi. Açıkçası 2021 planlarımızda bu ölçekte bir iş birliği yoktu. Hep beraber toplandık ve konuştuklarımızdan heyecan duydum. Dediğim gibi zaten beğendiğim ve takip ettiğim bir markaydı. Hemen ekibime anlattım ve moodboard’umuzu çalışıp çizimlere başladık. adL’nin ürün geliştirme konusundaki hızı beni etkiledi. Bizim gibi artizanal ve daha butik markalarda bu konularda güven duyabilmek oldukça önemli. Karşılıklı olarak bir uyum yakaladık ve çok seri bir süreçte ilerledik.

Bu iş birliğindeki koleksiyon çıkarken size yön veren temel kriterleriniz ne idi?

Güneş Mutlu Mavituncalılar: Global iş birliklerinde, çok uzun seneler markanın ‘imza’ modelinin iş birliği için daha uygun fiyatlı malzeme ile yorumlanmasını gördük. Ben buna kavramsal olarak hep şüpheli yaklaştım. Müşterinin, daha fazlasını, daha özel koleksiyonlar hak ettiğine inandım. Dolayısı ile Zehra Hanım ve ekibine başka bir rota önerdim, onlarla vizyonumuz örtüştüğü için çok rahat ilerledik. Benim aksesuar tasarıma bakış açım, hazır giyim koleksiyonu gibi çeşitli ve sürprizli koleksiyonlar hazırlamaya benziyor. ’Mehry Mu hazeran yapıyor diye hazeranı bu işe taşıyalım’ değil; ‘bu koleksiyonda heyecan verici, yepyeni, ancak yine de Mehry Mu’nun dünyasına ait olabilecek ve işlevsel ama cazibeli ne yapabiliriz’ diye düşünerek yola çıktık. Temelimizi bu bakış açısı ile attıktan sonra işin daha keyifli kısmı geldi. Doğal dokularla satenin birleşimi, vegan deriler, renk skalası, koleksiyonun moodu gibi…

Zehra Işık: Koleksiyonun tasarımlarını başta Güneş Mutlu Mavituncalılar olmak üzere adL ekibi olarak birlikte çalıştık. Kendi müşterisini çok iyi tanıyan bir marka olarak çalışan adL kadının tüm anlarına eşlik etmesini istedik. Hem gündüz hem gece hem plaja uygun çeşitlilikte bir koleksiyon ortaya çıkardık. Amacımız adL’den şık bir kombin yapan kadının stilini adL x Mehry Mu koleksiyonunda yer alan çantalarla tamamlayabilmek. Stil sahibi kadınlar için aksesuar seçimi gerçekten çok önemli. Biz böyle bir dönemde tek sefer ya da tek amaçlı kullanım yerine birçok yerde ve şekilde kullanılabilecek akıllı çantalar ürettik.

“TENİSİN ŞIKLIĞINDAN ETKİLENDİM”

Mehry Mu bu koleksiyonda nereye seyahat ediyor?

Güneş Mutlu Mavituncalılar: Ortaokul ve liseyi okuduğum Robert Kolej’de beden dersinde tenis mecburiydi. Onun dışında 12 yaşımdan itibaren gittiğim tüm yaz kamplarında da yine mecburen tenis oynadım. İyi bir tenisçi miyim? Asla hayır, keşke olsaydım. Topa vursam şanslıyım. Ama beni tenisin şıklığı, kültürü hep çok cezbetti. Beyaz mini etekler, ahşap raketler… Eskinin tenis kulüpleri şıklığını hayal ettim. Müsabakalar ve sonrasındaki kokteyller… Havuz kenarında yapılan kaçamaklar… Ve tüm bu hayalleri bugüne, bu zamana uyarladık. Her zamanki gibi feminen ancak fonksiyonel ve şık bir koleksiyon ortaya çıktı. Normalde birlikte düşünülmeyen malzemeleri karıştırmayı seviyorum. Mehry Mu'nun zaman zaman kullandığı doğal jüt kumaş ile satenin birleşimi oldukça şık oldu. Saten ayakkabılar yaptık. Yine saten minik çapraz çantalar çok hoş oldu. Vegan derileri çok şık zincirlerle süsledik. David Webb'in quartz kocaman küpelerini andıran çanta charmları taktık her çantaya. Hem sofistike hem genç bir koleksiyon oldu. Amacımız her ana uyumlu olmak ve kıyafetlere çabasız şıklık katmaktı ve bunu başardık.

Koleksiyon nerede satışta? Adetler sınırlı sayıda mı?

Zehra Işık: Sınırlı adette ve kaliteden ödün veremeden ürettiğimiz adL x Mehry Mu Koleksiyonu’nda 7 adet çanta modeli, renk varyantları ile birlikte 21 farklı modelden oluşuyor. Koleksiyonda yer alan gündüzden geceye rahatça taşıyabileceğiniz 3 ayakkabı ve renk seçenekleri ile sezonda en çok arayacağınız modelleri bir araya getiriyor.

