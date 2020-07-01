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Haber Giriş: 01.07.2020 - 15:46,Son Güncelleme:

Mithad Paşa'nın öyküsü

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Mithad Paşa'nın öyküsü
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Tarihimizin en önemli kırılma noktalarından biri olan İttihat ve Terakki hareketinin filizlenmesindeki en etkin isimlerden Midhat Paşa'nın ilerici fikirleri bir romana ilham kaynağı oldu.

Şule Akşun'un kaleme aldığı Karanlıktan Doğan Aydınlık Midhat Paşa adlı kitap, Destek Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Kitap okurunu, Cumhuriyet'e giden yolda aydınlanma meşalesini ateşleyen bir avuç aydından biri olan Midhat Paşa ile daha yakından tanıştırmayı hedefliyor.

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