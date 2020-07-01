Mithad Paşa'nın öyküsü

Şule Akşun'un kaleme aldığı Karanlıktan Doğan Aydınlık Midhat Paşa adlı kitap, Destek Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Kitap okurunu, Cumhuriyet'e giden yolda aydınlanma meşalesini ateşleyen bir avuç aydından biri olan Midhat Paşa ile daha yakından tanıştırmayı hedefliyor.