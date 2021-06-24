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Haber Giriş: 24.06.2021 - 15:39 | Son Güncelleme:

Mine Tugay Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde

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Mine Tugay Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde

Oyuncu Mine Tugay 25 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleştirilecek 21’nci Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde yer alacak.

Mine Tugay, her yıl Türk sinemasının en güzel örneklerini Almanya’da geniş kitlelerle buluşturan ‘Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nin jüri koltuğunda oturacak. Tugay, 25 Ekim- 30 Ekim tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenecek festivalde, sektörün önemli isimleri ile beraber ‘Uzun Metraj Film’ kategorisinde yer alan yapımları izleyip, karar verecek.

 

 

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