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Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha: Annem ile alay ettiler

#Mine Mutlu#Selin Şekerci#Yeşilçam
Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha: Annem ile alay ettiler

Ünlü oyuncu Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha, “Yeşilçam” dizisinde annesine saygısızlık yapıldığını açıkladı: “Mine Mutlu’nun hatırasına sistematik olarak yapılan saldırının sürmesi sebebiyle bir süre önce gerekli hukuk sürecini başlattım.”

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ÜNLÜ oyuncu Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha, bir dijital platformda yayınlanan “Yeşilçam” dizisinde annesinin hatırasına saygısızlık yapıldığını söyledi. Çulha, Selin Şekerci’nin oynadığı ‘Mine Cansu’ karakterinin annesi olduğunu ve anısına saldırıda bulunulduğunu belirtti. Bilge Çulha, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Yeşilçam adlı dizide kıymetli anneciğim, değerli sinema emektarı Mine Mutlu’nun hatırasına sistematik olarak yapılan saldırının sürmesi sebebiyle bir süre önce hukuk sürecini başlattım. Hassasiyet gösteren izleyicilere ve kendisinin tüm sevenlerine açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha: Annem ile alay ettiler


Anısına saldırı yapıldı
Tarafımdan asla izin alınmadan, izleyiciler ve sevenleri karşısında kendisini küçük düşürecek şekilde hedef alan, ‘Yeşilçam’a saygıyla’ ile yola çıkan, ancak sanatsal bağlamda anneme yönelik hiçbir saygı izine rastlanılmadığı gibi merhumun hayatı üzerinden haksız kazanç elde edebilmenin peşine düşülmüştür. Bunu yaparken, ailevi yaşamına varacak kadar özel hayatına saldırıda bulunmaktan çekinilmediği aşikâr. Merhumun hatırasına ve tarafıma yapılan bu saldırıya hizmet edenlerin sektör kişileri olması beni ayrıca üzmüştür.”
Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha: Annem ile alay ettiler


Adeta alay ettiler
Büşra Çulha, annesi Mine Mutlu’nun hayatının isim değiştirerek anlatılamayacak kadar dolu olduğunu söyledi: “Koşulların en kötü olduğu zamanlarda dahi emek hırsızlığı yapmayacak, kimsenin kişilik haklarına saldırmayacak kadar da onurlu çalışmışlardır. Kıymetli anneciğimin, birçok kişiye umut olma çabasıyla, mücadele ettiği hastalığının detayına varıncaya kadar alaycı imalarda bulunulma çirkinliği yapılmıştır. Bu benim için sözün bittiği yerdir. Konuyla ilgili olarak Mine Mutlu’nun kıymetli meslektaşlarının ve en önemlisi izleyicilerin gerekli hassasiyeti göstereceklerinden şüphe duymamakla birlikte, adalet ve hakikate inancımın her zaman sonsuz olduğunu belirtmek isterim.”

Mine Mutlu’nun kızı Büşra Çulha: Annem ile alay ettiler

 

 

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#Mine Mutlu#Selin Şekerci#Yeşilçam

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