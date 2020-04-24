"Mimaroğlu" belgeselinin dünya prömiyeri online yapılacak

Belgesel, prestijli belgesel film festivali Visions du Reel'in "Burning Lights" isimli yarışma bölümünde izleyiciyle buluşacak.

İstanbul'dan 1960'ların başında çıkıp New York'a yerleşen İlhan Mimaroğlu hakkında yapılmış ilk belgesel olan "Mimaroğlu", 25 Nisan-2 Mayıs'ta gösterilecek.



Mimaroğlu ve hayat arkadaşı Güngör Mimaroğlu'na göçmenlik, politika ve sanat ekseninde odaklanan film, İlhan Mimaroğlu'nun 40 yıl boyunca kendi çektiği 8mm ve dijital görüntüler kullanılarak kurgulandı.



Yönetmenliğini Serdar Kökçeoğlu'nun üstlendiği, yapımı yaklaşık 2,5 yıl süren belgesel, yapım aşamasında pek çok ödül ve fon aldı.



Türkiye'den Dilek Aydın ve ABD'den Esin Uslu'nun ana yapımcılığı Buse Yıldırım'ın ortak yapımcılığında hazırlanan belgesel, ABD Başkonsolosluğu, Antalya Film Forum, Yeni Film Fonu ve Audioban destekleriyle ortaya çıkarıldı.

Filmde David Toop, Suzanne Ciani, İdil Biret, Evin İlyasoğlu, Joe ve Julie Mardin, Kerem Görsev gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.



