MilyonFest Kayseri'nin kadrosu açıklandı

Athena’dan Cem Adrian’a; Şebnem Ferah’tan Ceza’ya; Sertab Erener’den Manga’ya yıldızlar üç günlük festival deneyimi yaşatmak için Kayseri’ye geliyor.



Milyon Yapım’ın 2020 festival lokasyonları; Zeytinli Rock Festivali, Kuşadası Gençlik Festivali, Çukurova Rock Festivali, MilyonFest Eskişehir, Samsun Gençlik Festivali, MilyonFest Mersin Erdemli, MilyonFest Fethiye, EskiFest, MilyonFest Hatay Arsuz, Milyon Beach Fest Erdemli, MilyonFest İstanbul, MilyonFest Çeşme, MilyonFest Kayseri, Milyon Beach Fest Kilyos olarak duyuruldu.

10 Nisan Cuma

Athena

Cem Adrian

Flört

Şanışer ft Sokrat ST

Şarampol (Keşif Sahnesi)

11 Nisan Cumartesi

Şebnem Ferah

Ceza

Pera

Nova Norda

Sonat (Keşif Sahnesi)

12 Nisan Pazar

Sertab Erener

Manga

Adamlar

Dolu Kadehi Ters Tut

Erman Up (Keşif Sahnesi)



