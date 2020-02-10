MilyonFest Kayseri'nin kadrosu açıklandı
MilyonFest Kayseri, 10-11-12 Nisan'da yerli sahnenin en iyi isimlerini bir araya getirecek.
Athena’dan Cem Adrian’a; Şebnem Ferah’tan Ceza’ya; Sertab Erener’den Manga’ya yıldızlar üç günlük festival deneyimi yaşatmak için Kayseri’ye geliyor.
Milyon Yapım’ın 2020 festival lokasyonları; Zeytinli Rock Festivali, Kuşadası Gençlik Festivali, Çukurova Rock Festivali, MilyonFest Eskişehir, Samsun Gençlik Festivali, MilyonFest Mersin Erdemli, MilyonFest Fethiye, EskiFest, MilyonFest Hatay Arsuz, Milyon Beach Fest Erdemli, MilyonFest İstanbul, MilyonFest Çeşme, MilyonFest Kayseri, Milyon Beach Fest Kilyos olarak duyuruldu.
10 Nisan Cuma
Athena
Cem Adrian
Flört
Şanışer ft Sokrat ST
Şarampol (Keşif Sahnesi)
11 Nisan Cumartesi
Şebnem Ferah
Ceza
Pera
Nova Norda
Sonat (Keşif Sahnesi)
12 Nisan Pazar
Sertab Erener
Manga
Adamlar
Dolu Kadehi Ters Tut
Erman Up (Keşif Sahnesi)
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