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Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı

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Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
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Bir dönem adının karıştığı skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus, şimdi de ilginç bir iddiayla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı, birkaç yıl önce, kendisinin ve bir arkadaşının "UFO’ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını" iddia etti.

27 yaşındaki şarkıcı Interview dergisi için Rick Owens'a verdiği röportajda, kendisinin ve yanındaki arkadaşının UFO’ya benzeyen bir cisim tarafından kovalandığını öne sürdü. Ancak yanı sıra; o gün, karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu alıp içtiklerini de ekledi.

Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı

Miley Cyrus; gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini söyledi. Ünlü yıldız, UFO’yu gördüğü için araçlarını durdurup bakan başkalarının da olduğunu, bu yüzden de yaşadıklarının gerçek olduğuna inandığını da vurguladı.

Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı

Miley Cyrus ayrıca, bu deneyimin son derece şok edici olduğunu ve uzaylıların geri dönebileceğinden korktuğu için günlerce “gökyüzüne bakamadığını” da sözlerine ekledi.

 

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