MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri"Mihriban” türküsünü söyledi
GeriKeyif "Mihriban” türküsünü söyledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 14.02.2021 - 01:59 | Son Güncelleme:

"Mihriban” türküsünü söyledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Mihriban” türküsünü söyledi
Abone Olgoogle-news

KEREM Alışık marka yüzü olduğu bankanın Sevgililer Günü için çekilen reklam filminde türkü söyledi.

Ünlü oyuncu, Abdürrahim Karakoç’un sözlerini yazdığı, Musa Eroğlu’nun bestesine imza attığı “Mihriban” türküsünü kendine has yorumuyla seslendirdi. Alışık, “Mihriban şefkatli, seven sevilen dost manasında. Sevgililer Günü ise sembolik olarak sevgimizi paylaşma günü. Sevmek hayatın manası elbette. Tek güne sığdırmak kimsenin haddine değil. Ben çok sevdiğim bu türküyü kendi kendime söyler gibi söyledim ve dostlarımla paylaşmak istedim” diye konuştu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle