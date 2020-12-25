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Haber Giriş: 25.12.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı

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Michael Jackson'ın Neverland çiftliği satıldı
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Michael Jackson'ın ABD'nin California eyaletindeki Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı. 100 milyon dolardan satışa çıkarılan çiftliği, neredeyse beşte bir fiyatına satın alan kişinin milyarder yatırımcı Ron Burkle olduğu belirtildi.

 

Pop'un Kralı Michael Jackson'ın, 1987'den öldüğü 2009 yılına kadar yaşadığı Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı.Bin 100 hektarlık alana kurulu olan çiftlikte eğlence parkı, raylı tren sistemi ve hayvanat bahçesi bulunuyordu.

Eğlence parkı ve kapıdaki Neverland ifadesi Jackson'ın ölümünden bir süre sonra kaldırıldı.Wall Street Journal, mülkün bir dönem Jackson'a danışmanlık da yapan Ron Burkle'a satıldığını bildirdi. Yatırımcının sözcüsü, Burkle'ın evi aldığını doğruladı.

Michael Jacksonın Neverland çiftliği satıldı

Neverland ilk olarak 2015'te 100 milyon dolara satışa çıkarılmış, alıcı bulamayınca fiyat bu sene 31 milyon dolara düşürülmüştü.

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