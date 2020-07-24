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Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Metin Akpınar'ın hayatı belgesel oldu

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Metin Akpınar'ın hayatı belgesel oldu
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METİN Akpınar’ın hayatını konu alan “İyi ki Yapmışım” adlı belgesel dünya prömiyerini İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde yapacak.

 Selçuk Metin’in yönettiği belgesel, festivalin 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenecek ödül töreninde ilk kez izleyiciyle buluşacak. Törene Metin Akpınar da katılacak. Belgesel prömiyerin ardından festival kapsamında 9-20 Ekim tarihleri arasında gösterime girecek.

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